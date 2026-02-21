"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині побудують житловий квартал для переселенців на 200 будинків, - Мінрозвитку

Перше заселення очікується вже цього року.

На Київщині побудують житловий квартал для переселенців на 200 будинків, - Мінрозвитку
Модульне містечко у Львові (ілюстративне фото)
Фото: Іван Станіславський

У Миронівській громаді, на півдні Київської області, планують побудувати житлове містечко з 200 модульних будинків для вимушених переселенців. Про це повідомило Міністерство розвитку громаді і територій.

Зазначається, що мета будівництва – не тимчасове розміщення, а інтеграція ВПО в громаду.

"Запускаємо новий пілотний проєкт модульного житлового кварталу для внутрішньо переміщених осіб у Миронівській громаді. Йдеться про будівництво до 200 будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. Наш підхід – не тимчасове розміщення, а інтеграція людей у громаду. Паралельно будуємо квартал на 1 000 квартир для маріупольців у Білій Церкві, стартує проєкт у Гощі для мешканців Бахмута, готуємо рішення для ВПО у Кам’янському та на Закарпатті. Загалом у роботі близько 30 таких проєктів у різних громадах – це житло для орієнтовно 40 тисяч людей", - розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

Модульне житлове містечко планують створити на земельній ділянці площею 12 гектарів. Проєкт передбачає встановлення до 200 окремих сучасних модульних будинків, що дозволить забезпечити житлом близько 600 внутрішньо переміщених осіб. Перше заселення заплановано вже у 2026 році.

Проєкт фінансуватимуть за змішаною моделлю - коштом державного, обласного та місцевого бюджетів, а також за підтримки приватних партнерів, донорів і благодійників.

Окрім житла, концепція містечка охоплює можливості для працевлаштування мешканців — як у економічних секторах громади, так і в комунальній сфері.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies