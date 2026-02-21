На Київщині побудують житловий квартал для переселенців на 200 будинків, - Мінрозвитку

Перше заселення очікується вже цього року.

У Миронівській громаді, на півдні Київської області, планують побудувати житлове містечко з 200 модульних будинків для вимушених переселенців. Про це повідомило Міністерство розвитку громаді і територій.

Зазначається, що мета будівництва – не тимчасове розміщення, а інтеграція ВПО в громаду.

"Запускаємо новий пілотний проєкт модульного житлового кварталу для внутрішньо переміщених осіб у Миронівській громаді. Йдеться про будівництво до 200 будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. Наш підхід – не тимчасове розміщення, а інтеграція людей у громаду. Паралельно будуємо квартал на 1 000 квартир для маріупольців у Білій Церкві, стартує проєкт у Гощі для мешканців Бахмута, готуємо рішення для ВПО у Кам’янському та на Закарпатті. Загалом у роботі близько 30 таких проєктів у різних громадах – це житло для орієнтовно 40 тисяч людей", - розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Модульне житлове містечко планують створити на земельній ділянці площею 12 гектарів. Проєкт передбачає встановлення до 200 окремих сучасних модульних будинків, що дозволить забезпечити житлом близько 600 внутрішньо переміщених осіб. Перше заселення заплановано вже у 2026 році.

Проєкт фінансуватимуть за змішаною моделлю - коштом державного, обласного та місцевого бюджетів, а також за підтримки приватних партнерів, донорів і благодійників.

Окрім житла, концепція містечка охоплює можливості для працевлаштування мешканців — як у економічних секторах громади, так і в комунальній сфері.