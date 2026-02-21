Головне за ніч та ранок суботи, 21 лютого: атака на Одесу, авіаудар по Сумах, 175 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 175 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, найвища церква у світі.

У ніч на 21 лютого росіяни застосували ударні безпілотники по Одесі. БПЛА заходили на місто з боку Чорного моря.

Як написав у Telegram керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, зазнала пошкодження цивільна інфраструктура. Відомо про влучання у чотири житлові будинки в різних районах міста. Також постраждала будівля навчального закладу.

Унаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено також обʼєкти енергетичної інфраструктури. Поранень зазнали двоє осіб.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу ворога та три пункти управління БпЛА росіян.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 окупантів та російський гелікоптер. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 258 890 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уранці 21 лютого російські окупанти завдали авіаційного удару по приватному сектору міста Суми. Унаслідок атаки поранені троє цивільних, повідомила Національна поліція України.

За попередньою інформацією, поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізували.

"У ніч на 21 лютого (з 18:00 20 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. – рф, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні Повітряних Сил.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Українська OSINT-спільнота "КіберБорошно" заявила про ймовірне застосування ракет "Фламінго" та про ураження виробничих цехів Воткінського заводу в російській Удмуртії, розташованого приблизно за 1500 кілометрів від кордону з Україною.

"За допомогою ракет “Фламінго” було уражено акціонерне товариство “Воткінський завод” у місті Воткінськ (РФ). Завод займається виготовленням ракетних двигунів для ракет "Іскандер" та міжконтинентальних балістичних ракет (зокрема ракети “Орешнік”). Ураження підтверджено – було влучання у виробничі цехи", – йдеться у повідомленні.

"Воткінський завод" виробляє ракети "Іскандер-М", "Тополь-М", "Орешник" та "Ярс" і вважається одним з ключових виробників стратегічного та оперативно-тактичного ракетного озброєння в РФ.

Завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.

В інтерв'ю агенції AFP напередодні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ під час контрнаступальних дій на півдні держави.

Як пише France 24, від окупантів було звільнено територію у 300 квадратних кілометрів. Зеленський привітав військових з цим досягненням.

Глава держави наголосив, що говорити про те, що Україна нібито програє війну, є неправильним. Він категорично відкинув подібні твердження. Натомість питання полягає у тому, чи зможе Україна виграти.

Зеленський прямо підтвердив, що на переговорах росіяни та американці говорять про "завершення війни завтра" у випадку здачі Донбасу. Також РФ і США тиснуть щодо проведення виборів - на думку Президента, у випадку з Росією йдеться "просто про бажання мене замінити".

Зеленський також додав, що у Києві хотіли б бачити війська союзників, які мають гарантували мир після завершення воєнних дій, ближче до лінії фронту.

20 лютого 2026 року, через 144 роки після початку будівництва, базиліка Святого Сімейства у Барселоні геніального архітектора Антоніо Гауді здійнялася на максимальну проєктну висоту.

Як пише The Guardian, будівельники встановили на верхівці башти Ісуса Христа, однієї з 18 запланованих Гауді, величезний скляний хрест. На знак цього досягнення на споруду було піднято два прапори - Каталонії та Ватикану. Тепер "Саґрада Фамілія" височіє над містом на 172 метри 50 сантиметрів. Це офіційно найвища церква у світі.

Церемонія на честь завершення зведення башти відбудеться 10 червня - у день століття зі смерті зодчого, який заповів будувати своє грандіозне творіння виключно на кошти, зібрані з пожертв.

Попри те, що обриси храму нарешті набули завершених форм, собор Святого Сімейства все ж залишатиметься у процесі будівництва ще близько 10 років. Для його завершення потрібно додати південний фасад. "Саґрада Фамілія" є найбільш відвідуваною пам'яткою Барселони. Щорічно сюди приїздять 5 мільйонів туристів, які приносять церкві близько 150 мільйонів євро прибутку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!