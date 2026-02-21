Розвідка: мініфін Білорусі наперед заклав дефіцит у бюджет-2026

Мінфін Білорусі оприлюднив параметри консолідованого бюджету на 2026 рік: доходи країни зростуть на 17% – до 92,08 млрд рублів, видатки – на 15,8%, до 97,19 млрд. Таким чином, дефіцит бюджету закладено наперед.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Одним із показових симптомів є зміна структури доходів: частка податкових надходжень скоротилася з 85,7% до 83%, натомість частка безоплатних надходжень від іноземних держав зросла з 5,6% до 7,2%.

Для порівняння, у 2020 році цей показник становив лише 1,4%. Фактично йдеться про субсидії з Москви, що збільшує залежність Мінська від "дарителя" і створює системні ризики для суверенітету.

Видатки на силові структури та суди зростуть до 6,8 млрд рублів, їхня частка збільшилася з 6,7% до 7%. Оборонні витрати закладені на рівні 4,6 млрд, або 4,7% бюджету.

На цьому фоні реальний сектор економіки продовжує руйнуватися. У січні промислове виробництво скоротилося на 3,4%, обробна промисловість – на 7,5%. Складські запаси за місяць зросли на 800 млн рублів і встановили новий рекорд – майже 90% від місячного обсягу виробництва. ВВП за місяць просів на 1,2%.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав кризу та закликав "терміново зупинити спад у промисловості й розвантажити склади", однак конкретного плану дій не представив. Традиційний російський ринок вже переповнений, а інших ринків збуту для білоруських товарів наразі немає.

Сільське господарство країни не здатне врятувати економіку: скорочується поголів’я худоби, аграрні підприємства накопичують хронічні борги, а державна підтримка вже склала 2,1 млрд рублів, не враховуючи пільгових позик.