«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
У NASA визначили дату найбільш далекого польоту людини в космос

Вперше за 50 років пілотований апарат вирушить до Місяця.

У NASA визначили дату найбільш далекого польоту людини в космос
Адаптер ступеня ракети-носія місії Artemis II
Фото: EPA/UPG

Американське космічне агентство NASA оголосило 6 березня найбільш ранньою можливою датою старту місії Artemis II, яка має стати найбільш віддаленим польотом людини у космос.

Як пише BBC, цього дня американці сподіваються розпочати десятиденну мандрівку чотирьох астронавтів навколо дальнього боку Місяця. До команди входять троє американців - Рід Вайсмен, Віктор Гловер та Крістіна Кох, а також канадець Джеремі Хансен. 

Це буде перший за понад 50 років політ людей до нашого єдиного природного супутника. Artemis II не передбачає висадку на Місяць, але стане основою для подальшого його дослідження. Знову висадити астронавтів на супутник сподіваються до 2028 року. 

Напередодні в NASA провели "мокру генеральну репетицію" - перевірили, як ракета поводить себе на стартовому майданчику з повним завантаженням паливом. Усе минулося без інцидентів, тому команда розпочала карантин перед можливим запуском у березні.

