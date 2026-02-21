У NASA визначили дату найбільш далекого польоту людини в космос

Вперше за 50 років пілотований апарат вирушить до Місяця.

Американське космічне агентство NASA оголосило 6 березня найбільш ранньою можливою датою старту місії Artemis II, яка має стати найбільш віддаленим польотом людини у космос.

Як пише BBC, цього дня американці сподіваються розпочати десятиденну мандрівку чотирьох астронавтів навколо дальнього боку Місяця. До команди входять троє американців - Рід Вайсмен, Віктор Гловер та Крістіна Кох, а також канадець Джеремі Хансен.

Це буде перший за понад 50 років політ людей до нашого єдиного природного супутника. Artemis II не передбачає висадку на Місяць, але стане основою для подальшого його дослідження. Знову висадити астронавтів на супутник сподіваються до 2028 року.

Напередодні в NASA провели "мокру генеральну репетицію" - перевірили, як ракета поводить себе на стартовому майданчику з повним завантаженням паливом. Усе минулося без інцидентів, тому команда розпочала карантин перед можливим запуском у березні.