«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

Британія запускає процес виключення Ендрю зі списку спадкоємців престолу

Рішення ускладнюється кількістю країн, які визнають монарха главою держави.

Британія запускає процес виключення Ендрю зі списку спадкоємців престолу
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, король Чарльз, принц Вільям
Фото: Guardian

На тлі скандалу з "файлами Епштейна" та арештом за підозрою у службовому злочині колишній принц Ендрю, а нині Ендрю Маунтбеттен-Віндзор може втратити останній зв'язок з королівською родиною - місце у списку спадкоємців престолу.

Як пише Reuters, у британському уряді серйозно розглядають абсолютно безпрецедентний крок для історії монархії Сполученого Королівства щодо позбавлення брата суверена права на трон у випадку настання його черги. 

Це потребуватиме не лише розробки нового законодавства і голосування у парламенті, але й погодження з країнами Британської Співдружності. 15 незалежних держав світу визнають монарха у Лондоні своїм главою, тож їх згода на зміну у порядку наслідування обов'язкова.

За нинішніми правилами Ендрю посідає восьме місце у списку спадкоємців. Його випереджають принц Вільям та його діти Джордж, Шарлотта і Луї, а також принц Гаррі і його син Арчі і донька Лілібет. Британська монархія у сучасному вигляді не бачить різниці між нащадками чоловічої та жіночої статі і керується лише первородством у прямій лінії короля.   

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies