Британія запускає процес виключення Ендрю зі списку спадкоємців престолу

На тлі скандалу з "файлами Епштейна" та арештом за підозрою у службовому злочині колишній принц Ендрю, а нині Ендрю Маунтбеттен-Віндзор може втратити останній зв'язок з королівською родиною - місце у списку спадкоємців престолу.

Як пише Reuters, у британському уряді серйозно розглядають абсолютно безпрецедентний крок для історії монархії Сполученого Королівства щодо позбавлення брата суверена права на трон у випадку настання його черги.

Це потребуватиме не лише розробки нового законодавства і голосування у парламенті, але й погодження з країнами Британської Співдружності. 15 незалежних держав світу визнають монарха у Лондоні своїм главою, тож їх згода на зміну у порядку наслідування обов'язкова.

За нинішніми правилами Ендрю посідає восьме місце у списку спадкоємців. Його випереджають принц Вільям та його діти Джордж, Шарлотта і Луї, а також принц Гаррі і його син Арчі і донька Лілібет. Британська монархія у сучасному вигляді не бачить різниці між нащадками чоловічої та жіночої статі і керується лише первородством у прямій лінії короля.