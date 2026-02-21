«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Світ

Reuters: Трамп у березні відвідає Китай, зосередившись на торговельній політиці

Востаннє Трамп був у Китаї у 2017 році.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 09 ноября 2017.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай з 31 березня по 2 квітня для довгоочікуваної зустрічі між лідерами двох найбільших економік світу. 

Про це повідомляє Reuters.

Про цю поїздку оголосили після того, як Верховний суд скасував масштабні тарифи Трампа на імпортні товари.

Як пише видання, переговори Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час тривалого візиту до Пекіна будуть зосереджені на продовженні торговельного перемир'я, яке утримувало обидві країни від подальшого підвищення тарифів.

Остання поїздка Трампа до Китаю відбулась у 2017 році .

«Це буде шалено», – сказав Трамп іноземним лідерам, щодо майбутнього візиту до Китаю. «Ми повинні влаштувати найбільше шоу, яке ви коли-небудь мали в історії Китаю».

  • Китай посилив підтримку Росії у війні проти України у 2025 році і, ймовірно, ще більше поглибить співпрацю з Москвою цього року
﻿
