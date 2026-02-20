Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

ЗМІ: США готуються до військової операції проти Ірану

Американські військові на Близькому Сході в очікуванні авіаносця "Джеральд Р. Форд".

ЗМІ: США готуються до військової операції проти Ірану
Авіаносець США "Джеральд Форд"
Фото: U.S. Central Command

Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем  "Джеральд Р. Форд", щоб остаточно бути готовими до можливої військової операції проти Ірану. 

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на посадовців американського уряду.

За словами співрозмовника видання, адміністрація президента Дональда Трампа, попри ризики бойових втрат серед американських військових та можливість затяжного конфлікту, готова розпочати масштабну атаку на Іран. Для цього Пентагон накопичує потужну ударну силу на регіональному напрямку.

У Білому домі зазначають, що хоча США та Ізраїль мають військову перевагу над Іраном, Тегеран має ресурси для завдання серйозних ударів у відповідь.

"Угруповання ВМС США, яке формувалося вже кілька тижнів, очікує на прибуття авіаносця "Джеральд Р. Форд" і супровідних кораблів", — додав представник адміністрації.

Друга авіаносна група вже перебуває в районі Гібралтарської протоки та за кілька днів прибуде до Середземного моря поблизу узбережжя Ізраїлю. Це дозволить американським силам бути повністю готовими до початку військових дій.

У рамках підготовки до операції США розгорнули в Оманській затоці авіаносну групу на чолі з авіаносцем "Абрагам Лінкольн", а за останні дні перекинули на Близький Схід близько 70 військово-транспортних літаків з озброєнням і обладнанням, а також близько 50 винищувачів, створивши потужне ударне угруповання.

Аналітики застерігають, що будь-яка атака може призвести до значних втрат, а ймовірний конфлікт матиме масштабні наслідки для регіону та світових енергетичних ринків.

  • Після останніх переговорів у Женеві у вівторок прессекретарка Білого дому заявила, що «досягнуто невеликого прогресу, але ми все ще дуже далекі один від одного з деяких питань».
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies