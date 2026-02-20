ЗМІ: США готуються до військової операції проти Ірану

Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем "Джеральд Р. Форд", щоб остаточно бути готовими до можливої військової операції проти Ірану.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на посадовців американського уряду.

За словами співрозмовника видання, адміністрація президента Дональда Трампа, попри ризики бойових втрат серед американських військових та можливість затяжного конфлікту, готова розпочати масштабну атаку на Іран. Для цього Пентагон накопичує потужну ударну силу на регіональному напрямку.

У Білому домі зазначають, що хоча США та Ізраїль мають військову перевагу над Іраном, Тегеран має ресурси для завдання серйозних ударів у відповідь.

"Угруповання ВМС США, яке формувалося вже кілька тижнів, очікує на прибуття авіаносця "Джеральд Р. Форд" і супровідних кораблів", — додав представник адміністрації.

Друга авіаносна група вже перебуває в районі Гібралтарської протоки та за кілька днів прибуде до Середземного моря поблизу узбережжя Ізраїлю. Це дозволить американським силам бути повністю готовими до початку військових дій.

У рамках підготовки до операції США розгорнули в Оманській затоці авіаносну групу на чолі з авіаносцем "Абрагам Лінкольн", а за останні дні перекинули на Близький Схід близько 70 військово-транспортних літаків з озброєнням і обладнанням, а також близько 50 винищувачів, створивши потужне ударне угруповання.

Аналітики застерігають, що будь-яка атака може призвести до значних втрат, а ймовірний конфлікт матиме масштабні наслідки для регіону та світових енергетичних ринків.

Нарощування військових сил США на Близькому Сході продовжується, оскільки Штати провели два раунди непрямих переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.