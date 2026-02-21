WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

У Парижі евакуювали вежу Монпарнас та інші відомі будівлі через загрозу вибуху

У повідомленні також згадувалася Ейфелева вежа, однак там евакуацію не проводили.

У Парижі евакуювали вежу Монпарнас та інші відомі будівлі через загрозу вибуху
Фото: elle.fr

Увечері 20 лютого у столиці Франції було евакуйовано вежу Монпарнас та будівлі паризького інституту політичних досліджень Sciences Po через повідомлення про можливу закладену вибухівку.

Про це повідомляє BFMTV.

Сигнал про потенційну загрозу надійшов близько 18:00 і стосувався одразу кількох локацій у місті. Для безпеки було ухвалено рішення провести евакуацію цих об’єктів.

На місцях працювали співробітники префектури поліції Парижа, які провели повну перевірку приміщень. За результатами обстеження вибухових пристроїв не виявлено. Перевірка завершена.

У повідомленні також згадувалася Ейфелева вежа, однак її евакуацію не проводили. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини надходження сигналу про можливу загрозу.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies