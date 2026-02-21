У Парижі евакуювали вежу Монпарнас та інші відомі будівлі через загрозу вибуху

У повідомленні також згадувалася Ейфелева вежа, однак там евакуацію не проводили.

Увечері 20 лютого у столиці Франції було евакуйовано вежу Монпарнас та будівлі паризького інституту політичних досліджень Sciences Po через повідомлення про можливу закладену вибухівку.

Про це повідомляє BFMTV.

Сигнал про потенційну загрозу надійшов близько 18:00 і стосувався одразу кількох локацій у місті. Для безпеки було ухвалено рішення провести евакуацію цих об’єктів.

На місцях працювали співробітники префектури поліції Парижа, які провели повну перевірку приміщень. За результатами обстеження вибухових пристроїв не виявлено. Перевірка завершена.

У повідомленні також згадувалася Ейфелева вежа, однак її евакуацію не проводили. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини надходження сигналу про можливу загрозу.