Франція розкритикувала візит єврокомісарки на засідання Ради миру Трампа

Лідери і представники країн-членів та спостергачів зібралися у Вашингтоні 19 лютого.

учасники першого засідання Ради миру у Вашингтоні, 19 лютого 2026 року
Фото: скриншот відео

Рішення Європейської комісії відрядити комісарку з питань Середземномор’я Дубравку Шуїцю на перше офіційне засідання «Ради миру» у Вашингтоні спровокувало гостру дипломатичну кризу всередині ЄС, пише Euronews.

Під час зустрічі послів 18 лютого найбільш жорстку позицію зайняла Франція, яка разом із Іспанією, Бельгією та низкою інших держав звинуватила Єврокомісію у перевищенні повноважень. 

Французькі дипломати наголосили, що такий візит порушує договори Євросоюзу, оскільки виконавча гілка влади не має права самостійно визначати зовнішню політику без одностайної згоди всіх країн-членів.

Основне занепокоєння європейських столиць викликає сама природа Ради миру. Хоча спершу її метою називали відновлення Гази після війни, згодом мандат організації суттєво розширився. Тепер її розцінюють як тіньову структуру, що кидає виклик ООН, а сам Трамп обійняв у ній посаду довічного голови. Більшість амбасадорів ЄС вважають, що присутність Шуїці як політичної представниці надає цій структурі небажаної легітимності, хоча доцільніше було б обмежитися візитом технічного службовця.

Ситуація також висвітлила глибокий розкол серед європейських лідерів щодо взаємодії з новою адміністрацією США. Поки Франція, Німеччина та скандинавські країни виступають проти підтримки альтернативних форматів поза межами ООН, Угорщина і Болгарія вже заявили про намір стати постійними членами Ради. 

The Guardian пише, що президент Румунії Нікушор Дан став єдиним лідером ЄС, який виступить на першому засіданні Ради миру у Вашингтоні 19 лютого. Левова частка присутніх делегатів і лідерів – із Ближнього Сходу та Азії. Від Європи також присутній у Вашингтоні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

