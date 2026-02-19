Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Єврокомісія скликає екстрену зустріч через суперечку Угорщини і Словаччини з Україною щодо нафтопроводу «Дружба»

Приводом для цього стало рішення Угорщини та Словаччини припинити постачання дизельного палива.

Єврокомісія скликає екстрену зустріч через суперечку Угорщини і Словаччини з Україною щодо нафтопроводу «Дружба»
Нафтопровід 'Дружба'
Фото: змі окупанів

Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки навколо нафтопроводу «Дружба», передає Euronews.

Приводом для цього стало рішення Угорщини та Словаччини припинити постачання дизельного палива в Україну. Обидві держави, які значною мірою залежать від російської нафти, звинуватили Київ у навмисному затягуванні ремонтних робіт нафтопроводу, який пошкодили російські дрони.

Екстрена зустріч за участю представників Угорщини, Словаччини та Хорватії запланована на наступну середу. Як повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, метою переговорів є обговорення наслідків припинення поставок і пошук альтернативних шляхів транспортування пального. Зокрема, Угорщина вже запросила сприяння у перевезенні російської нафти морем через хорватський Адріатичний трубопровід, проте Хорватія наразі відхилила цей запит.

Водночас у Брюсселі категорично заперечують повідомлення про те, що Єврокомісія нібито тисне на Київ задля прискорення ремонту. Речниця підкреслила, що Комісія підтримує постійний контакт з українською владою щодо графіків відновлення, проте це не слід розцінювати як тиск. 

Натомість у ЄС висловили глибоку стурбованість загальною енергетичною ситуацією в Україні, яка потерпає від жорстких відключень світла і тепла посеред суворої зими. Попри це, Угорщина і Словаччина вже попередили, що можуть розширити свої обмеження також на постачання електроенергії та газу, якщо роботу нафтопроводу не буде відновлено найближчим часом.

Ситуація додатково ускладнюється тим, що у січні 2026 року в ЄС набуло чинності законодавство про повну відмову від російських викопних енергоносіїв до 2027 року. Угорщина та Словаччина наразі оскаржують ці норми в судах, тримаючись за закупівлі у РФ. В українському МЗС таку позицію сусідніх урядів назвали спробою якомога довше залишатися на «енергетичній голці» Москви, порівнявши це з наркотичною залежністю.

  • Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу "Дружба" було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
  • Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. 
  • Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
  • Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
  • Тепер же прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
  • А Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трупопроводом «Дружба».
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies