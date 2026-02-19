Єврокомісія скликає екстрену зустріч через суперечку Угорщини і Словаччини з Україною щодо нафтопроводу «Дружба»

Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки навколо нафтопроводу «Дружба», передає Euronews.

Приводом для цього стало рішення Угорщини та Словаччини припинити постачання дизельного палива в Україну. Обидві держави, які значною мірою залежать від російської нафти, звинуватили Київ у навмисному затягуванні ремонтних робіт нафтопроводу, який пошкодили російські дрони.

Екстрена зустріч за участю представників Угорщини, Словаччини та Хорватії запланована на наступну середу. Як повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, метою переговорів є обговорення наслідків припинення поставок і пошук альтернативних шляхів транспортування пального. Зокрема, Угорщина вже запросила сприяння у перевезенні російської нафти морем через хорватський Адріатичний трубопровід, проте Хорватія наразі відхилила цей запит.

Водночас у Брюсселі категорично заперечують повідомлення про те, що Єврокомісія нібито тисне на Київ задля прискорення ремонту. Речниця підкреслила, що Комісія підтримує постійний контакт з українською владою щодо графіків відновлення, проте це не слід розцінювати як тиск.

Натомість у ЄС висловили глибоку стурбованість загальною енергетичною ситуацією в Україні, яка потерпає від жорстких відключень світла і тепла посеред суворої зими. Попри це, Угорщина і Словаччина вже попередили, що можуть розширити свої обмеження також на постачання електроенергії та газу, якщо роботу нафтопроводу не буде відновлено найближчим часом.

Ситуація додатково ускладнюється тим, що у січні 2026 року в ЄС набуло чинності законодавство про повну відмову від російських викопних енергоносіїв до 2027 року. Угорщина та Словаччина наразі оскаржують ці норми в судах, тримаючись за закупівлі у РФ. В українському МЗС таку позицію сусідніх урядів назвали спробою якомога довше залишатися на «енергетичній голці» Москви, порівнявши це з наркотичною залежністю.