FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСвіт

США тиснуть на НАТО, аби Альянс згорнув свої місії в Іраку й Косово

Крім того, Україну і союзників блоку усувають від головних дискусій.

США тиснуть на НАТО, аби Альянс згорнув свої місії в Іраку й Косово
президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

США розпочали масштабний тиск на НАТО з метою радикального скорочення міжнародної активності Альянсу, повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Вашингтон просуває концепцію «повернення до заводських налаштувань», яка передбачає відмову від ролі глобального кризового менеджера на користь лише оборонного пакту в Євроатлантиці. У межах цієї стратегії Білий дім вимагає закриття дорадчої місії в Іраку вже до вересня цього року, а також розглядає можливість суттєвого скорочення миротворчого контингенту в Косові (KFOR), що викликає серйозне занепокоєння серед європейських союзників.

Заступником глави Пентагону Елбрідж Колбі пояснив, що НАТО не може дозволити собі робити кожну місію пріоритетною. Замість «розпорошення ресурсів» США пропонують зосередитися на здатності європейських армій воювати та перемагати у сценаріях, що мають критичне значення безпосередньо для оборони територій Альянсу. Такий підхід передбачає скорочення так званих операцій «поза зоною відповідальності», які протягом десятиліть розглядали як засіб стримування тероризму та зміцнення стабільності на кордонах блоку.

Крім згортання військових місій, адміністрація Трампа намагається змінити формат щорічного саміту НАТО, який відбудеться в липні в Анкарі. США лобіюють відмову від офіційного запрошення на основні засідання партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону та України. Хоча Київ та інші союзники можуть бути присутніми на інших заходах, їхнє усунення від головних дискусій має стати сигналом про зміщення фокусу Альянсу виключно на внутрішні питання оборони. Також, за ініціативи генсека Марка Рютте та під впливом Вашингтона, планується скасувати традиційний публічний форум у межах саміту задля економії коштів.

Такі ініціативи зустрічають опір у Брюсселі. Більшість дипломатів Альянсу переконані, що партнерства є ключовими для колективної оборони, а передчасний вихід з Іраку чи Балкан може дестабілізувати ці регіони, підігравши радикальним групам та сепаратистам. Попри те, що США вже почали виведення своїх 2500 солдатів з Іраку, рішення про завершення спільних місій НАТО потребує згоди всіх 32 членів Альянсу. 

