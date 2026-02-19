Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

Польща може замінувати кордон протягом 48 годин після виходу з Оттавської конвенції, - Туск

Варшава вперше з часів Холодної війни відновить виробництво протипіхотних мін, щоб розмістити їх на своєму східному кордоні. 

Польща може замінувати кордон протягом 48 годин після виходу з Оттавської конвенції, - Туск
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вихід Польщі з Оттавської конвенції означає, що вона зможе встановлювати протипіхотні міни вздовж свого східного кордону протягом 48 годин, якщо виникне загроза.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми перебуваємо в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону", – сказав Туск. 

У грудні заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомляв, що Варшава вперше з часів Холодної війни відновить виробництво протипіхотних мін, щоб розмістити їх на своєму східному кордоні та потенційно експортувати до України.

﻿
