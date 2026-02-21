США вдруге за тиждень атакували корабель наркотрафіку: троє загиблих

Південне командування збройних сил Сполучених Штатів прозвітувало у соцмережах про удар по кораблю, який, за версією розвідки, здійснював перевезення наркотиків і працював на одну з терористичних організацій.

Це вже другий випадок за тиждень, коли в межах операції "Південний спис" американські військові знищують судно у Тихому океані. Минулого разу були вбиті 11 членів екіпажу, новий удар забрав життя 3 моряків.

Міжнародна спільнота критикує застосування США сили проти кораблів, які у Вашингтоні відносять до "наркотерористів". Загалом з вересня, коли міністерство війни оголосило про проведення операції, було позбавлено життя 148 людей.

Юристи звертали увагу на те, що вбивство цивільних, які є лише підозрюваними у кримінальних справах, не відповідає міжнародному праву.