Відтепер евакуація обовʼязкова для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення.

В Кабміні підтримали ініційований Міністерством культури України порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Відтепер, 50 км від лінії фронту — чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів.

Про це повідомили в Міністерстві культури.

Евакуація обовʼякова:

▪ для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення;

▪ для територій, внесених до Переліку бойових дій;

▪ за рішенням ОВА, за погодженням із військовим командуванням.

Водночас, евакуйовані цінності можуть розміщуватися лише на територіях, що знаходяться не менше ніж за 75 км від лінії бойового зіткнення.

За процедурою, Міністерство культури ухвалює рішення щодо державних установ, обласні військові адміністрації - щодо комунальних. Керівники закладів отримють право діяти самостійно в разі загрози, без очікування погоджень. Також запровадили систему трьох черг евакуації, залежно від цінності.

"Рішення про повернення евакуйованих цінностей має бути ухвалене впродовж 12 місяців після завершення воєнного стану. Якщо повернення неможливе, то буде визначено нове безпечне місце зберігання. Установа зберігає право контролювати стан своїх предметів", - повідомили в Мінкульті .