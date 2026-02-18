Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаКультура

В Україні визначили зону обов'язкової евакуації музейних предметів

Відтепер евакуація обовʼязкова для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення.

В Україні визначили зону обов'язкової евакуації музейних предметів
Херсонський краєзнавчий музей, ілюстративне фото
Фото: Херсонський краєзнавчий музей

В Кабміні підтримали ініційований Міністерством культури України порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Відтепер, 50 км від лінії фронту —  чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів

Про це повідомили в Міністерстві культури.

Евакуація обовʼякова:

▪ для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення;

▪ для територій, внесених до Переліку бойових дій;

▪ за рішенням ОВА, за погодженням із військовим командуванням.

Водночас, евакуйовані цінності можуть розміщуватися лише на територіях, що знаходяться не менше ніж за 75 км від лінії бойового зіткнення.

За процедурою, Міністерство культури ухвалює рішення щодо державних установ, обласні військові адміністрації - щодо комунальних. Керівники закладів отримють право діяти самостійно в разі загрози, без очікування погоджень. Також запровадили систему трьох черг евакуації, залежно від цінності.

"Рішення про повернення евакуйованих цінностей має бути ухвалене впродовж 12 місяців після завершення воєнного стану. Якщо повернення неможливе, то буде визначено нове безпечне місце зберігання. Установа зберігає право контролювати стан своїх предметів", - повідомили в Мінкульті.

  • Евакуйовано 540 942 музейних предметів державної частини Музейного фонду України. Проведено евакуаційні заходи з 59 закладів культури прифронтових областей.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies