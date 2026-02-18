Помер український художник і графік Олег Животков

Митець працював у станковій та книжковій графіці, а також живописі.

На 94-му році життя помер видатний український художник і графік, член Національної спілки художників України, Олег Животков.

Про це повідомив його син, художник Олександр Животков.

Як пише "Суспільне.Культура", Олег Животков народився 6 січня 1933 року в Києві. Він навчався у Київській художній школі імені Тараса Шевченка, а згодом — у Київському художньому інституті, де його викладачами були Сергій Григор’єв, Геннадій Титов і Михайло Хмелько.

Митець працював у станковій та книжковій графіці, а також живописі. Його творчість формувалася під впливом імпресіонізму, а провідним жанром залишався пейзаж. У своїх інтерв’ю Животков підкреслював, що пейзаж зберігає живу поетичну мову мистецтва, тоді як сюжет перейшов у інші медіа.

Після закінчення інституту художнику пропонували посаду директора Воронцовського палацу в Алупці, але він відмовився через вимогу вступити до партії. Протягом багатьох років він працював у видавництві "Веселка", створюючи ілюстрації до дитячих книжок, зокрема до збірки Платона Воронька "Сніжна зіронька горить".

З 1976 по 2017 рік Олег Животков викладав малюнок, живопис та композицію у Державній художній середній школі імені Тараса Шевченка, передаючи свій досвід новим поколінням українських художників.