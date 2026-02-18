Берлінале звинуватили у мовчанні та цензурі щодо війни в Газі

Берлінський міжнародний кінофестиваль зазнав критики через відмову висловлювати позицію щодо війни в Газі.

Як пише Deutsche Welle, 80 колишніх та нинішніх учасників Берлінале, серед яких відомі голлівудські актори Тільда Свінтон та Хав'єр Бардем, оприлюднили відкритий лист, в якому прямо звинуватили організаторів в "інституційному мовчанні" і навіть цензуруванні теми подій на Близькому Сході.

Підписанти висловлюють обурення, що режисерів та акторів нібито "змушують мовчати, якщо вони відкрито протистоять ізраїльському геноциду палестинців та прямо говорять про роль Німеччини в тому, щоб довзолити цьому статися".

Голова журі Берлінале, німецький режисер Вім Вендерс минулого тижня відповів на критику з боку журналістів заявою про те, що фестиваль хоче залишатися поза політикою.