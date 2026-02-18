У Неаполі згорів театр «Саннадзаро», відкритий у XIX ст.

17 лютого в італійському театрі «Саннадзаро» сталася пожежа; будівля театру повністю згоріла. Про це повідомило Corriere della Sera.

Пожежа зайнялася близько 6.00 ранку, загасити її вдалося близько 13.00. Окрім історичної будівлі театру, яка згоріла вщент, пошкоджені сусідні житлові будинки. Із 25 квартир евакуювали мешканців, загалом – 60 осіб. Вісьмом людям надали медичну допомогу: чотирьом – на місці події, ще чотирьох,які дістали отруєння димом, доставили до найближчих лікарень, жоден з них не перебуває в тяжкому стані. Легких травм також зазнали двоє пожежників.

Фото: upday.com Пожежа в театрі «Саннадзаро»

Прокуратура на чолі з Маріо Канале розпочала розслідування про ненавмисний підпал за участю не встановлених осіб. Водночас командувач пожежної служби провінції Джузеппе Падуано зазначив, що встановлювати причини займання зарано. За його словами, також важко зрозуміти, чи вогонь почався в театрі, чи, навпаки – в одній із квартир сусіднього будинку.

Мер Неаполя Гаетано Манфреді запровадив термінові заходи захисту здоров’я в ураженій вогнем зоні та надав відповідні рекомендації.

Фото: assodigitale.it Пожежа в театрі «Саннадзаро»

Для обговорення ситуації провели нараду за участі мера Неаполя, керівниці театру Лари Сансоне, державного секретаря Міністерства культури Італії Джанмарко Мацці та представників цивільної оборони. Після зібрання мер Манфреді пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти відбудувати театр. 18 лютого на місце спаленого театру прибув Міністр культури Італії Алессандро Джулі, щоб оглянути руйнування.

Історична споруда театру повністю згоріла, зокрема обвалився її купол та згорів партер з меблями – навколо залишились почорнілі стіни і руйнування. За попередніми оцінками, збитки від пожежі становлять близько 60–70 мільйонів євро.

Фонд Ніно Таранто (організація, присвячена пам'яті видатного неаполітанського актора, коміка та співака) та неаполітанський Червоний Хрест оголосили про збір коштів на відновлення культурного обʼєкту.

Фото: teatrosannazaro.it Театр «Саннадзаро» до пожежі

Про театр «Санназдаро»: