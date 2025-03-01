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У Мінкультури дали роз'яснення щодо евакуації культурних цінностей

З прифронтових областей евакуювали 540 942 музейних предметів.

У Мінкультури дали роз'яснення щодо евакуації культурних цінностей

Станом на сьогодні евакуйовано 540 942 музейних предметів державної частини Музейного фонду України. Проведено евакуаційні заходи з 59 закладів культури прифронтових областей.

Про це розповідають у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

"В окремих медіа та соціальних мережах було оприлюднено відкритого листа ГО "Коаліція дієвців культури" щодо евакуації державного музейного фонду із прифронтових областей України. У зв'язку з цим Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомляє, що на сьогодні проведено евакуаційні заходи з 59 закладів культури Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Евакуйовано 540 942 музейних предметів державної частини Музейного фонду України", — ідеться в повідомленні.

Водночас, Міністерство збирає інформацію від музеїв, розташованих в прифронтових областях щодо потреб в евакуації музейних предметів. Крім того, МКСК зібрана інформація про можливість прийняти евакуйовані музейні предмети в закладах, розташованих в тилових областях.

Більш детальні дані не можуть бути оприлюднені, оскільки питання евакуації музейних предметів державної частини Музейного фонду України під час воєнного стану відносяться до інформації з обмеженим доступом.

  • За даними Мінкульту, у прифронтових та загрожених областях України досі залишається більше 3 млн об’єктів музейного фонду України. 
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