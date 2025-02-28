В загрожених областях залишається більше 3 млн музейних об’єктів

У прифронтових та загрожених областях України досі залишається більше 3 млн об’єктів музейного фонду України. Такі дані наводить Коаліція дієвців культури у відкритому листі до Міністрі культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

За даними, наведеними в листі, на сьогоднішній день евакуйовано менше 10% державного музейного фонду України.

Коаліція дієвців культури закликає МКСК негайно евакуювати музейні об’єкти та зробити публічний звіт щодо реального стану евакуації та переміщення культурних цінностей, а місцевих керівників з областей, віддалених від бойових дій – запропонувати свої можливості прийняти і убезпечити музейні цінності. У листі також нагадують, що Україна є стороною Конвенції про захист культурних цінностей від 1954 року, а отже має обов’язок, зокрема,організувати вивезення рухомих культурних цінностей. Недотримання конвенційних вимог може ускладнити процес притягнення РФ до відповідальності за злочини проти української культури.

Наводимо текст листа повністю:

Міністру культури та стратегічних комунікацій

Пану Миколі Точицькому

Шановний пане Міністре!

Дієвці культури, громадські організації та представники експертних середовищ вимагають негайної евакуації державного музейного фонду із загрожених областей України. Наполягаємо на публічному звіті Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо реального стану евакуації/переміщення культурних цінностей. Нагадуємо, що власником державного музейного фонду є народ України, а відповідає за його збереження Міністерство, в особі Міністра.

Наступальні дії ворога, масовані бомбардування і перспективи зупинки бойових дій із визначенням неочевидної на сьогодні зони розмежування можуть призвести до втрати культурного надбання України зокрема у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, якщо Міністерство невідкладно не ухвалить відповідних рішень, як воно це не зробило ні 2014-го, ні, навіть, 2022-го року.

На сьогоднішній день менше 10% державного музейного фонду України евакуйовано, але . більше 3 мільйонів об’єктів залишаються у загрожених областях.

Усвідомлюючи складність реалізації, високу вартість і брак людських та часових ресурсів вважаємо за доцільне вирішення такого питання на міжвідомчому рівні – РНБО, Кабінет Міністрів. Прийняття стратегічного політичного рішення на рівні керівництва держави про убезпечення рухомої культурної спадщини, спрямування зусиль різних відомств на організацію евакуації є свідченням того, що культура є частиною безпекової стратегії, спрямованої на збереження держави та української ідентичності не на папері, а в реальності.

ГО «Коаліція дієвців культури», яка об’єднує представників більше, ніж 50 організацій і менеджерів культури з різних регіонів України, в тому числі й музеїв, разом з іншими представниками громадянського суспільства звертається до Міністерства культури та стратегічних комунікацій із закликом терміново евакуювати музейний фонд України із загрожених, близьких до зони бойових дій територій.

Своєю чергою, ми звертаємось до керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, банків, культурних інституцій, віддалених від зони інтенсивних бойових дій, запропонувати свої можливості прийняти і убезпечити музейні цінності.

Міністерство зобов’язане виконати свою функцію перед народом України і офіційно, через ухвалення швидких і законних рішень, які узгоджуються з ратифікованими Україною міжнародними зобов'язаннями, зупинити процес втрати національного культурного надбання, який триває понад 10 років, попри персональні уявлення керівників музеїв різних форм власності про безпеку ввірених їм колекцій на загрожених територіях, які систематично піддаються бомбардуванням і попри їх суб'єктивні прогнози розвитку російсько-української війни.

Україна є стороною «Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року», відповідно до статті 3 якої була зобов’язана вжити необхідних заходів для захисту культурних цінностей ще в мирний час. Зокрема, організувати та забезпечити складання реєстрів культурних цінностей, планування надзвичайних заходів, які б гарантували належний захист споруд та рухомих культурних цінностей на місцях . А, у разі неможливості забезпечити їх належний захист від наслідків військових дій, керівники органів відповідальних за охорону культурних цінностей зобов’язані організувати вивезення рухомих культурних цінностей.

Недотримання Українською владою конвенційних вимог щодо охорони власних культурних цінностей знецінює їхню важливість в очах міжнародної спільноти, може утруднити процес притягнення до відповідальності за злочини проти української культури.

10 лютого 2025 Коаліція надіслала лист до МКСК (4680/06-25 від 10.02.25) з пропозиціями практичних рішень і допомоги від спільноти. Закликаємо органи державної влади, інституції та дієвців об’єднати зусилля для порятунку рухомої культурної спадщини.