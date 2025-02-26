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У зоні активних бойових дій на Донеччині мешкають ще 215 дітей

Загалом з території Донецької області евакуйовано близько 1,2 млн цивільних.

У зоні активних бойових дій на Донеччині мешкають ще 215 дітей
Поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали з Донеччини чотирьох цивільних
Фото: Скріншот з відео

Представник Донецької ОДА Сергій Гончаров розповів, як відбувається евакуація у Донецькій області, передає Укрінформ.

“В населених пунктах Донеччини, які віднесені до територій активних бойових дій, а це у 17 громадах, залишається близько 42 тисяч осіб, з яких 215 дітей”, - сказав Гончаров.

Він уточнив, що на території Донецької області триває евакуація цивільних. Зараз взагалі в регіоні залишаються близько 300 тис. людей.

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Гончаров сказав, що з території області евакуйовано близько 1,2 млн цивільних. З них понад 189 тис. дітей та близько 46 тис. осіб з інвалідністю. 

Поки що на підконтрольній українській владі території області залишається близько 300 тис. осіб цивільного населення.

  • У місті Костянтинівка Донецької області, яке майже щодня перебуває під російськими обстрілами, наразі залишаються 15 тис. цивільних. Евакуація триває.
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