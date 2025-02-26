У зоні активних бойових дій на Донеччині мешкають ще 215 дітей

Представник Донецької ОДА Сергій Гончаров розповів, як відбувається евакуація у Донецькій області, передає Укрінформ.

“В населених пунктах Донеччини, які віднесені до територій активних бойових дій, а це у 17 громадах, залишається близько 42 тисяч осіб, з яких 215 дітей”, - сказав Гончаров.

Він уточнив, що на території Донецької області триває евакуація цивільних. Зараз взагалі в регіоні залишаються близько 300 тис. людей.

Гончаров сказав, що з території області евакуйовано близько 1,2 млн цивільних. З них понад 189 тис. дітей та близько 46 тис. осіб з інвалідністю.

Поки що на підконтрольній українській владі території області залишається близько 300 тис. осіб цивільного населення.