Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
Трампізм
Трампізм
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп про мирну угоду: Україні доведеться піти на поступки, зокрема, забути про НАТО

Також президент США додав, що буде старатися, аби наша держава повернула якнайбільше своїх територій.

Трамп про мирну угоду: Україні доведеться піти на поступки, зокрема, забути про НАТО
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Україні доведеться піти на поступки в межах мирної угоди задля припинення війни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час першого засідання американського кабміну 26 лютого, передає «Європейська правда».

Трамп сказав, що в нього були «хороші розмови» Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, і додав, що прагнутиме укласти «найкращу угоду». Але без поступок не обійдеться.

«Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але для України ми будемо дуже старатися укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якомога більше (території. – Ред.) назад. Ми хочемо повернути якомога більше», – заявив американський президент.

Також Трамп сказав, що в межах майбутньої угоди про припинення війни можливість членства України в Альянсі і зауважив, що «про НАТО можна забути».

«Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося», – додав лідер США.

  • 28 лютого Володимир Зеленський їде до США, аби підписати угоду про надра і домогтися для нашої держави гарантій безпеки.
  • 26 лютого Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
  • Тим часом США і РФ проведуть ще один раунд перемовин - цього разу делегації зберуться у Туреччині.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies