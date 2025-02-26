Трамп про мирну угоду: Україні доведеться піти на поступки, зокрема, забути про НАТО

Також президент США додав, що буде старатися, аби наша держава повернула якнайбільше своїх територій.

Україні доведеться піти на поступки в межах мирної угоди задля припинення війни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час першого засідання американського кабміну 26 лютого, передає «Європейська правда».

Трамп сказав, що в нього були «хороші розмови» Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, і додав, що прагнутиме укласти «найкращу угоду». Але без поступок не обійдеться.

«Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але для України ми будемо дуже старатися укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якомога більше (території. – Ред.) назад. Ми хочемо повернути якомога більше», – заявив американський президент.

Також Трамп сказав, що в межах майбутньої угоди про припинення війни можливість членства України в Альянсі і зауважив, що «про НАТО можна забути».

«Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося», – додав лідер США.