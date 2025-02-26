Кабмін схвалив рішення, необхідні для підписання угоди про надра між Україною і США

26 лютого Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він озвучив шість ключових позицій угоди:
- Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;
- українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому;
- Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;
- США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України;
- зібрані Фондом кошти будуть інвестувати лише в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців;
- в угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.
28 лютого Володимир Зеленський їде до США для підписання угоди.Перед цим на пресконференції глава держави повідомив, що у погодженій угоді вже немає згадки про український борг.