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Кабмін схвалив рішення, необхідні для підписання угоди про надра між Україною і США

Шмигаль перелічив ключові позиції документа.

Кабмін схвалив рішення, необхідні для підписання угоди про надра між Україною і США
Засідання уряду
Фото: Пресслужба Кабміну

26 лютого Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він озвучив шість ключових позицій угоди:

  • Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;
  • українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому;
  • Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;
  • США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України;
  • зібрані Фондом кошти будуть інвестувати лише в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців;
  • в угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

28 лютого Володимир Зеленський їде до США для підписання угоди.Перед цим на пресконференції глава держави повідомив, що у погодженій угоді вже немає згадки про український борг.

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