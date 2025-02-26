Шмигаль щодо угоди про надра: уряди України та США підготували текст угоди про економічну співпрацю

Документ, який розробили уряди США та України, наразі називається "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в телеефірі, передає Укрінформ.

"Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки. І впродовж двох тижнів, інтенсивно опрацьовуючи між урядами США та України угоду про нашу економічну співпрацю, ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні угода називається Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Фактично, це попередній договір, який визначає юридичну дію – майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна та США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його", – сказав він.

Шмигаль уточнив, що угода містить низку положень, що передбачають і гарантії безпеки.

Прем'єр-міністр поінформував, що Кабінет міністрів 26 лютого розглядатиме текст угоди між США та Україною.

"Угода підготовлена, сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання уже в подальшому під час перемовин президентів України та США щодо гарантій безпеки", - сказав він.

Шмигаль також схарактеризував зміст попередньої угоди. За його словами, у документі йдеться про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між США та Україною, досягнення тривалого миру, спільної діяльності для відновлення України. Глава уряду зауважив, що внесок уряду України становить 50% "усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природноресурсних активів, які у державній власності, а також відповідних об'єктів інфраструктури".

"Внеском України вважається частина наших майбутніх доходів, - що важливо, не існуючих чи попередніх - ця угода про майбутнє. Майбутні доходи, отримані Україною, від ренти або ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, що використовується для транспортування або видобування корисних копалин, це буде внесок України, тобто 50% від таких доходів ми вкладатимемо у спільний із США фонд відновлення України", - пояснив він.

Шмигаль додав, що США також робитимуть внески зі свого боку. Фонд інвестуватиме кошти в розвиток України, зокрема, у відновлення та безпеку. Фондом управлятимуть уряди України та США, рішення ухвалюватимуться за згоди обох країн.

Прем'єр додав, що гарантії безпеки для України посідають одне із чільних місць в угоді. За його словами, у преамбулі угоди написано, що "американський народ бажає інвестувати разом із Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну". Водночас Штати в угоді визнають внесок України у зміцнення міжнародного миру та безпеки, "добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї".