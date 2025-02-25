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Шмигаль оприлюднив інформацію про обсяги міжнародної допомоги Україні у 2025 році

Підтримка надійде від ЄС, Британії, Канади, Норвегії та низки інших держав.

Шмигаль оприлюднив інформацію про обсяги міжнародної допомоги Україні у 2025 році
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив інформацію щодо міжнародної допомоги, яку отримає Україна від партнерів у 2025 році.

Як розповів глава уряду на засіданні Кабміну 25 лютого, наша держава отримає в березні 3,5 млрд євро від Євросоюзу у межах програми Ukraine Facility.

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Від Великої Британії цього року надійде військова допомога в обсязі 4,5 млрд фунтів стерлінгів (еквівалент 5,6 млрд доларів).

Канада, за словами Шмигаля, надасть нову військову техніку, грант на відновлення енергетики та допомогу в розмірі 5 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.

Норвегія виділить 3,5 млрд євро на військову, економічну, гуманітарну підтримку та допомогу енергетичному сектору України.

Іспанія оголосила про пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро.

Прем'єр-міністр також зазначив, що свій внесок у підтримку України зроблять Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія та країни Балтії.

  • 24 лютого у Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну". Євросоюзу.
  • Участь взяли лідери держав, дипломати, представники міжнародних організацій. Особисто приїхали разом із делегаціями голова уряду Норвегії, прем'єр-міністр Іспанії, голова уряду Ісландії, голова уряду Естонії, президент Литви, президент Латвії, прем'єр-міністр Канади, голова уряду Данії, президент Фінляндії, президент Євроради, президентка Єврокомісії, міністр із Франції, голова уряд Швеції та представник ОБСЄ.
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