Шмигаль: відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро

Денис Шмигаль та Урсула Урсула фон дер Ляєн під час заходів приурочених до третіх роковин повномасштабної російської агресії

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Європейські компанії можуть інвестувати у відновлення України, що зміцнить співпрацю.

Про це на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Таке відновлення може стати magnum opus для Європи, об’єднавши та зміцнивши всю нашу співпрацю", — сказав Шмигаль

Денис Шмигаль додає, що Україна пропонує Європі стратегічні переваги: енергетичні ресурси, важливі мінерали, такі як літій, титан, уран, природний газ, водень, а також продовольчу безпеку.

"Наші газосховища можуть слугувати надійним резервом у кризовий період... Україна є одним із європейських лідерів цифрової трансформації та ІТ-інновацій, як у державному управлінні, так і в приватному секторі. Наші унікальні цифрові рішення можуть підвищити ефективність ЄС і покращити доступ до державних послуг для європейських громадян", — додав Шмигаль.