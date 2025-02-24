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"Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

"Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу
Фото: /mykyivregion.com.ua

Завтра, 25 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Графіки діятимуть від 05:00 до 08:00 і з 15:00 – 24:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак 

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

В енергокомпанії додають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

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