"Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

Завтра, 25 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Графіки діятимуть від 05:00 до 08:00 і з 15:00 – 24:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

В енергокомпанії додають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.