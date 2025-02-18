Укренерго попередило промисловість і бізнес про відключення світла

19 лютого будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомило Укренерго.
Відключати електропостачання планують у такі години:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00.
У компанії зазначили, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - додали в НЕК.
Укренерго також попередило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.