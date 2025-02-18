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Укренерго попередило промисловість і бізнес про відключення світла

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Укренерго попередило промисловість і бізнес про відключення світла
відключення світла
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

19 лютого будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомило Укренерго.

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Відключати електропостачання планують у такі години:

  • 06:00 – 09:00;
  • 15:00 – 22:00.

У компанії зазначили, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - додали в НЕК.

Укренерго також попередило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

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