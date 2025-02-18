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Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік

Зокрема йдеться про зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility та за програмою співпраці з МВФ.

Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. 

“Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік. Затверджуємо урядовий План пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це, зокрема, наші зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, в межах нашого євроінтеграційного треку.

Також визначені відповідальні, промарковані терміни виконання, затверджені зрозумілі індикатори, за якими будуьб оцінювати результати.

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