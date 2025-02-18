Зокрема йдеться про зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility та за програмою співпраці з МВФ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік. Затверджуємо урядовий План пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це, зокрема, наші зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, в межах нашого євроінтеграційного треку.

Також визначені відповідальні, промарковані терміни виконання, затверджені зрозумілі індикатори, за якими будуьб оцінювати результати.