У Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення

У Київській та Дніпропетровській областях запроваджені екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК та в Укренерго.
"За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", – йдеться у повідомленні ДТЕК в телеграмі.
В Укренерго зазначили, в Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причиною посилення заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", – зазначили в Укренерго і закликали споживати електроенергію ощадливо.
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