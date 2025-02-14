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Південна Корея виділяє 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України

Йдеться про Херсонську, Сумську та Запорізьку області.

Південна Корея виділяє 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Південна Корея через ПРООН в Україні виділяє грант у розмірі 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України.

Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій України.

“Херсонська, Сумська та Запорізька області – це не просто географічні регіони на карті, це місця, де люди пережили руйнівні наслідки війни. Їхні будинки, робочі місця, інфраструктура - все це було зруйновано, і ми спільними зусиллями маємо допомогти відновити їхнє життя”, - зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк.

Зазначається, що новий проєкт розпочався з грудня 2024 року, а закінчення очікується у грудні 2025 року ,його бюджет – понад 20 мільйонів доларів. 

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Проєкт зробить значний внесок в енергетичну стійкість критично важливої інфраструктури регіонів — лікарень, шкіл, об’єктів управління відходами та водопостачанням. 

Проєкт зосереджений на трьох основних стратегічних напрямках:

  • Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування ефективно реагувати на гуманітарні потреби. У першу чергу – надання критично важливих послуг;
  • Відновлення та ремонт систем критичної інфраструктури – енергетика, водопостачання та водовідведення, управління відходами;
  • Безпечна утилізація уламків та інших вибухонебезпечних об’єктів.
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