Південна Корея виділяє 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України

Південна Корея через ПРООН в Україні виділяє грант у розмірі 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України.

Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій України.

“Херсонська, Сумська та Запорізька області – це не просто географічні регіони на карті, це місця, де люди пережили руйнівні наслідки війни. Їхні будинки, робочі місця, інфраструктура - все це було зруйновано, і ми спільними зусиллями маємо допомогти відновити їхнє життя”, - зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк.

Зазначається, що новий проєкт розпочався з грудня 2024 року, а закінчення очікується у грудні 2025 року ,його бюджет – понад 20 мільйонів доларів.

Проєкт зробить значний внесок в енергетичну стійкість критично важливої інфраструктури регіонів — лікарень, шкіл, об’єктів управління відходами та водопостачанням.

Проєкт зосереджений на трьох основних стратегічних напрямках: