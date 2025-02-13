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АРМА дискваліфікувало другого учасника аукціону на управління київським ТРЦ "Гулівер"

Наразі розпочали розгляд документів учасника, який посів третє місце.

АРМА дискваліфікувало другого учасника аукціону на управління київським ТРЦ "Гулівер"
Фото: Бізнес Цензор

Агентство з розшуку та управління активами відхилило кандидатуру другого учасника аукціону на управління ТРЦ "Гулівер". 

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Після відхилення кандидатури переможця аукціону - ТОВ "БК "Міленіум" - АРМА розпочало розглядати пропозиції другого учасника. Це - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада", що запропонував 0,35% винагороди за управління. 

Дума повідомила, що після детального аналізу документів аукціону було виявлено невідповідності, зокрема:

  • Ненадання обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції у встановлений строк.
  • Неналежне обґрунтування ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг, що є аномально низькою.

"Відповідно, тендерну пропозицію цього учасника відхилено. Наразі ми розпочинаємо розгляд документів учасника, який посів третє місце на аукціоні —  ТОВ «АЛАКОР СІТІ»", - зазначила керівниця АРМА.

Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде ухвалене після завершення всіх необхідних перевірок.  

  • 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.
  • Пізніше Офіс генпрокурора ініціював передачу київського ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.
  • Перед цим, у березні, журналісти "Схем" слідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Поліщука, який володіє "Гулівером" і мережею "Ельдорадо" і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень.
  • Торгівельно-розважальним і бізнес-центром "Гулівер" керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва комплексу) є формальним власником – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат. Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку. У своєму розслідуванні "Схеми" опублікували договір поруки по кредиту за "Гулівер", особисто підписаний Поліщуком.
  • Журналісти також встановили, що під час воєнного стану Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".
  • Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, - за статтею "зловживання владою або службовим становищем".
  • Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Поліщук посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Поліщука називали одним із його "гаманців". Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки РФ.
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