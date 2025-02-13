АРМА дискваліфікувало другого учасника аукціону на управління київським ТРЦ "Гулівер"

Агентство з розшуку та управління активами відхилило кандидатуру другого учасника аукціону на управління ТРЦ "Гулівер".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Після відхилення кандидатури переможця аукціону - ТОВ "БК "Міленіум" - АРМА розпочало розглядати пропозиції другого учасника. Це - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада", що запропонував 0,35% винагороди за управління.

Дума повідомила, що після детального аналізу документів аукціону було виявлено невідповідності, зокрема:

Ненадання обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції у встановлений строк.

Неналежне обґрунтування ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг, що є аномально низькою.

"Відповідно, тендерну пропозицію цього учасника відхилено. Наразі ми розпочинаємо розгляд документів учасника, який посів третє місце на аукціоні — ТОВ «АЛАКОР СІТІ»", - зазначила керівниця АРМА.

Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде ухвалене після завершення всіх необхідних перевірок.