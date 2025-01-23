АРМА дискваліфікувало переможця аукціону на управління ТРЦ "Гулівер" у Києві

Агентство з розшуку та управління активами відхилило кандидатуру переможця аукціону – компанію "БК "Міленіум" – на управління одним з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер".
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Зазначається, що виявлені порушення тендерної документації так і не було усунено учасником у відведений 24-годинний термін.
Уповноваженою особою та робочою групою АРМА встановлено:
- Порушення антикорупційного законодавства. Директор ТОВ "БК "МІЛЕНІУМ" у період за який подано підтверджуючі документи з метою виконання вимог тендерній документації, одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це будь-яких законних повноважень. Це є прямим порушенням статті 25 Закону України "Про запобігання корупції". Про вказане буде поінформовано відповідні органи.
- Можлива недостовірність освітніх документів. Диплому про освіту, наданий керівником компанії, не міститься в жодному офіційному реєстрі, що ставить під сумнів його автентичність.
- Надані в тендерній документації договори мають системні порушення щодо порядку їх підтвердження, а також відсутність належного кадрового кваліфікованого складу працівників.
- Фінансова діяльність компанії, починаючи з другого півріччя 2022 року, потребує додаткової перевірки через наявні сумніви в її прозорості.
Відповідно до встановлених процедур, наступним кроком буде розгляд документів учасника, який посів друге місце на аукціоні - Консорціуму "Управляюча компанія "ЕСПЛАНАДА", що запропонував 0,35% винагороди за управління. Наразі розпочнеться перевірка документів цього учасника.
Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде прийнято після завершення всіх перевірок.
- 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.
- Офіс генпрокурора ініціював передачу ТРЦ в управління АРМА. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.
- Перед цим, у березні, журналісти "Схем" слідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Поліщука, який володіє "Гулівером" і мережею "Ельдорадо" і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень.
- Журналісти також встановили, що під час воєнного стану Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".
- Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, - за статтею "зловживання владою або службовим становищем".
- Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Поліщук посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Поліщука називали одним із його "гаманців". Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки РФ.