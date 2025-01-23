АРМА дискваліфікувало переможця аукціону на управління ТРЦ "Гулівер" у Києві

Наступним кроком буде розгляд документів учасника, який посів друге місце.

Агентство з розшуку та управління активами відхилило кандидатуру переможця аукціону – компанію "БК "Міленіум" – на управління одним з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер".

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що виявлені порушення тендерної документації так і не було усунено учасником у відведений 24-годинний термін.

Уповноваженою особою та робочою групою АРМА встановлено:

Порушення антикорупційного законодавства. Директор ТОВ "БК "МІЛЕНІУМ" у період за який подано підтверджуючі документи з метою виконання вимог тендерній документації, одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це будь-яких законних повноважень. Це є прямим порушенням статті 25 Закону України "Про запобігання корупції". Про вказане буде поінформовано відповідні органи.

Директор ТОВ "БК "МІЛЕНІУМ" у період за який подано підтверджуючі документи з метою виконання вимог тендерній документації, одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це будь-яких законних повноважень. Це є прямим порушенням статті 25 Закону України "Про запобігання корупції". Про вказане буде поінформовано відповідні органи. Можлива недостовірність освітніх документів. Диплому про освіту, наданий керівником компанії, не міститься в жодному офіційному реєстрі, що ставить під сумнів його автентичність.

Диплому про освіту, наданий керівником компанії, не міститься в жодному офіційному реєстрі, що ставить під сумнів його автентичність. Надані в тендерній документації договори мають системні порушення щодо порядку їх підтвердження , а також відсутність належного кадрового кваліфікованого складу працівників.

, а також відсутність належного кадрового кваліфікованого складу працівників. Фінансова діяльність компанії, починаючи з другого півріччя 2022 року, потребує додаткової перевірки через наявні сумніви в її прозорості.

Відповідно до встановлених процедур, наступним кроком буде розгляд документів учасника, який посів друге місце на аукціоні - Консорціуму "Управляюча компанія "ЕСПЛАНАДА", що запропонував 0,35% винагороди за управління. Наразі розпочнеться перевірка документів цього учасника.

Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде прийнято після завершення всіх перевірок.