АМКУ дозволив Укрнафті купити мережу Shell в Україні

Укрнафта отримала дозвіл від Антимонопольного комітету придбати 51% у ТОВ «Альянс Холдинг», який володіє мережею АЗК під брендом Shell в Україні.

Про це йдеться на сайті ПАТ.

«Це дозволить державному підприємству посилити позиції на ринку для надійного забезпечення потреб суспільства та Сил оборони України», - сказав директор Укрнафти Сергій Корецький.

У результаті Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, яка включає в себе 118 працюючих автозаправних комплексів, а також інше майно.