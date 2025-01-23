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АМКУ дозволив Укрнафті купити мережу Shell в Україні

Shell має 118 працюючих автозаправних комплексів по Україні.

АМКУ дозволив Укрнафті купити мережу Shell в Україні
Shell
Фото: EPA/UPG

Укрнафта отримала дозвіл від Антимонопольного комітету придбати 51% у ТОВ «Альянс Холдинг», який володіє мережею АЗК під брендом Shell в Україні.

Про це йдеться на сайті ПАТ.

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«Це дозволить державному підприємству посилити позиції на ринку для надійного забезпечення потреб суспільства та Сил оборони України», - сказав директор Укрнафти Сергій Корецький.

У результаті Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, яка включає в себе 118 працюючих автозаправних комплексів, а також інше майно.

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