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Умєров закликає західних партнерів інвестувати у виробництво озброєння України 18 млрд євро

"Підтримка українського оборонного виробництва — це стратегічний внесок у безпеку Європи".

Умєров закликає західних партнерів інвестувати у виробництво озброєння України 18 млрд євро
Рустем Умєров зустрівся з Ллойдом Остіном у форматі Рамштайн
Фото: міністерство оборони України в Telegram

Міністр оборони Рустем Умєров закликає країни-партнери Євросоюзу інвестувати у виробництво військової техніки в Україні.

Про це Рустем Умєров заявив на щорічній конференції Європейського оборонного агентства.

"ЄС має посилити свою роль у встановленні справедливого миру на континенті. Про це я заявив під час панелі щорічної конференції Європейського оборонного агентства, присвяченій підтримці України", — ідеться у повідомленні.

За словами Умєрова, "головний безпековий пріоритет ЄС у 2025 році - це збільшення інвестицій у виробництво військової техніки, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони; бронетехніки та сучасних артилерійських систем".

Він наголошує, що Україна вже досягла значних успіхів у розвитку власної оборонної промисловості, "але ми здатні робити ще більше. У 2025 році наш виробничий потенціал може становити 34 млрд євро. Однак для цього потрібна підтримка".

Зокрема, підтримка передбачає "фінансування в розмірі 18 млрд (Україна самостійно здатна забезпечити 16 млрд) та передачу військових технологій і партнерство з європейськими компаніями".

"Вдячний ЄС за рішення спрямувати  1 млрд євро доходів від заморожених російських активів на підтримку українського виробництва. Ці кошти будуть використані для першочергових потреб: боєприпасів, артилерії та безпілотників", — додає міністр.

"Підтримка українського оборонного виробництва — це стратегічний внесок у безпеку Європи. Спільні зусилля, сильні рішення та координація допоможуть зробити 2025 рік роком справедливого миру для України та всієї Європи", — додав Умєров.

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