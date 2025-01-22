У наглядову раду "Лісів України" увійшли троє незалежних членів та один представник держави

"Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України.

Кабінет Міністрів України затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії «Ліси України». До наглядової рада увійшли троє незалежних членів та один представник держави.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Кабміну, пише пресслужба Мінекономіки.

На посади незалежних членів наглядової ради погодили кандидатури Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Харьюнпяя Янне Рісто Самуеля. Олексія Кучера призначили представником держави.

Як зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, формування наглядової ради «Лісів України» дозволить запровадити високі стандарти корпоративного управління, які відповідають вимогам закону та керівним принципів ОЕСР. А робота незалежної наглядової ради підвищить рівень довіри до компанії з боку міжнародних партнерів та потенційних інвесторів.

«Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України.

Спеціалізація держкомпанії:

ведення лісового господарства, охорона, захист, використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства, охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на угіддях у користуванні підприємства.

У серпні 2024 року Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до кандидатів на посади членів наглядової ради "Лісів України" та оголосив про проведення конкурсного відбору незалежних членів.

30 квітня минулого року уряд включив "Ліси України", до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.

Склад наглядової ради "Лісів України":