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Наглядова рада Енергоатома обрала головою ексміністра енергетики Литви

Його заступник Майкл Кірст працював на керівних посадах у Westinghouse.

Наглядова рада Енергоатома обрала головою ексміністра енергетики Литви
Енергоатом
Фото: Пресслужба Енергоатома

17 січня новопризначена наглядова рада Енергоатома обрала голову та заступника наглядової ради, а також сформувала комітети та затвердила план роботи на 2025 рік.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики.

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Очолив наглядову раду ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович. Заступником голови обрали експерта у сфері ядерної енергетики з понад тридцятирічним стажем Майкла Кірста.

Також рада визначила курс на впровадження стандартів ОЕСР щодо корпоративного управління. На засіданні за пріоритет обрали за пріоритет дотримання найвищих стандартів ядерної безпеки, а також прозорість і професіоналізм для підтримки важливої ролі держкомпанії в національних та міжнародних енергетичних системах.

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