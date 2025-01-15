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Українська компанія СЕМ ЕКОПАК запрошує на міжнародний вебінар про захист інтелектуальної власності Новини компаній

Реєстрація обов’язкова.

Українська компанія СЕМ ЕКОПАК запрошує на міжнародний вебінар про захист інтелектуальної власності
СЕМ ЕКОПАК

20 січня 2025 року о 14:00 (за київським часом) відбудеться міжнародний онлайн-вебінар для європейських та українських компаній, присвячений темі захисту прав інтелектуальної власності.

Головна мета вебінару — надати підприємцям практичні поради та інструменти для захисту інтелектуальної власності в умовах сучасного бізнес-середовища.

Що дізнаються учасники?

Як розпізнати патентний тролінг і реагувати на необґрунтовані претензії.

Які ефективні кроки потрібні для охорони інтелектуальної власності у бізнесі.

Які практичні інструменти використовуються для захисту прав у міжнародному контексті.

Спікери заходу:

  • Андрій Буковник — партнер у Bukovnik&Kulbaba IP Guardians, юрист, європейський повірений у сфері торгівлі та дизайну. Досвідчений експерт з інтелектуальної власності з успішною практикою в Європі та Центральній Азії.
  • Тарас Кульбаба — партнер у Bukovnik&Kulbaba IP Guardians, юрист, спеціаліст із захисту інтелектуальної власності. Має великий досвід управління міжнародними портфелями прав інтелектуальної власності.

Цільова аудиторія:

Вебінар буде корисним для підприємців, стартапів, представників малого та середнього бізнесу з України та Європи.

Участь безкоштовна. Реєстрація обов’язкова.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CoTe3d4MBdD4sop18

Вебінар відбувається за ініціативи :

СЕМ ЕКОПАК — українська компанія, що спеціалізується на виробництві екологічної упаковки та підтримує ініціативи, спрямовані на створення безпечного бізнес-середовища для інновацій.

Контакти для запитань:

Email: [email protected]

Телефон: +380686838338

Долучайтеся до заходу, щоб дізнатися, як захистити свій бізнес від ризиків та розвивати інновації без обмежень!

Матеріал розміщено на правах реклами.

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