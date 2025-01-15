Українська компанія СЕМ ЕКОПАК запрошує на міжнародний вебінар про захист інтелектуальної власності

20 січня 2025 року о 14:00 (за київським часом) відбудеться міжнародний онлайн-вебінар для європейських та українських компаній, присвячений темі захисту прав інтелектуальної власності.
Головна мета вебінару — надати підприємцям практичні поради та інструменти для захисту інтелектуальної власності в умовах сучасного бізнес-середовища.
Що дізнаються учасники?
Як розпізнати патентний тролінг і реагувати на необґрунтовані претензії.
Які ефективні кроки потрібні для охорони інтелектуальної власності у бізнесі.
Які практичні інструменти використовуються для захисту прав у міжнародному контексті.
Спікери заходу:
- Андрій Буковник — партнер у Bukovnik&Kulbaba IP Guardians, юрист, європейський повірений у сфері торгівлі та дизайну. Досвідчений експерт з інтелектуальної власності з успішною практикою в Європі та Центральній Азії.
- Тарас Кульбаба — партнер у Bukovnik&Kulbaba IP Guardians, юрист, спеціаліст із захисту інтелектуальної власності. Має великий досвід управління міжнародними портфелями прав інтелектуальної власності.
Цільова аудиторія:
Вебінар буде корисним для підприємців, стартапів, представників малого та середнього бізнесу з України та Європи.
Участь безкоштовна. Реєстрація обов’язкова.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CoTe3d4MBdD4sop18
Вебінар відбувається за ініціативи :
СЕМ ЕКОПАК — українська компанія, що спеціалізується на виробництві екологічної упаковки та підтримує ініціативи, спрямовані на створення безпечного бізнес-середовища для інновацій.
Контакти для запитань:
Email: [email protected]
Телефон: +380686838338
Долучайтеся до заходу, щоб дізнатися, як захистити свій бізнес від ризиків та розвивати інновації без обмежень!
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