Українська компанія СЕМ ЕКОПАК запрошує на міжнародний вебінар про захист інтелектуальної власності

20 січня 2025 року о 14:00 (за київським часом) відбудеться міжнародний онлайн-вебінар для європейських та українських компаній, присвячений темі захисту прав інтелектуальної власності.

Головна мета вебінару — надати підприємцям практичні поради та інструменти для захисту інтелектуальної власності в умовах сучасного бізнес-середовища.

Що дізнаються учасники?

Як розпізнати патентний тролінг і реагувати на необґрунтовані претензії.

Які ефективні кроки потрібні для охорони інтелектуальної власності у бізнесі.

Які практичні інструменти використовуються для захисту прав у міжнародному контексті.

Спікери заходу:

Андрій Буковник — партнер у Bukovnik&Kulbaba IP Guardians, юрист, європейський повірений у сфері торгівлі та дизайну. Досвідчений експерт з інтелектуальної власності з успішною практикою в Європі та Центральній Азії.

Тарас Кульбаба — партнер у Bukovnik&Kulbaba IP Guardians, юрист, спеціаліст із захисту інтелектуальної власності. Має великий досвід управління міжнародними портфелями прав інтелектуальної власності.

Цільова аудиторія:

Вебінар буде корисним для підприємців, стартапів, представників малого та середнього бізнесу з України та Європи.

Участь безкоштовна. Реєстрація обов’язкова.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CoTe3d4MBdD4sop18

Вебінар відбувається за ініціативи :

СЕМ ЕКОПАК — українська компанія, що спеціалізується на виробництві екологічної упаковки та підтримує ініціативи, спрямовані на створення безпечного бізнес-середовища для інновацій.

Контакти для запитань:

Email: [email protected]

Телефон: +380686838338

Долучайтеся до заходу, щоб дізнатися, як захистити свій бізнес від ризиків та розвивати інновації без обмежень!

Матеріал розміщено на правах реклами.