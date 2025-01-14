Федоров: із 22 січня до березня можна буде подати заяви на бронювання без очікування

Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, із 22 січня на порталі "Дія" критичні підприємства зможуть бронювати працівників у безперервному режимі.

Про це міністр написав у телеграмі.

"Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового — для безперервної відстрочки працівників", – зазначив Федоров.

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

Алгоритм на порталі Дія той самий:

Зайти у кабінет громадянина та оберіть Подати заяву

Вказати дані кандидатів для бронювання

Підтвердити, що зарплата працівника становить 20 000+

Перевірити заяву та підписати.

Також підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до відповідного державного органу: Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.