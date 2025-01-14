Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
ГоловнаЕкономікаДержава

Федоров: із 22 січня до березня можна буде подати заяви на бронювання без очікування

Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. 

Федоров: із 22 січня до березня можна буде подати заяви на бронювання без очікування
Фото: LB.ua

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, із 22 січня на порталі "Дія" критичні підприємства зможуть бронювати працівників у безперервному режимі.

Про це міністр написав у телеграмі. 

"Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового — для безперервної відстрочки працівників", – зазначив Федоров. 

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. 

 Алгоритм на порталі Дія той самий: 

  • Зайти у кабінет громадянина та оберіть Подати заяву 
  • Вказати дані кандидатів для бронювання 
  • Підтвердити, що зарплата працівника становить 20 000+ 
  • Перевірити заяву та підписати.

Також підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до відповідного державного органу: Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого. 

  • Після завершення терміну бронювання працівників критичних підприємств 28 лютого роботодавці повинні подати необхідні документи до територіальних центрів комплектування.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies