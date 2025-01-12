Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаСуспільствоЖиття

Цієї ночі у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні військові документи

Це повʼязано із технічними роботами в реєстрі Оберіг. 

Цієї ночі у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні військові документи

З 00:00 до 06:00 13 січня у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні електронні військові документи. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Це повʼязано із технічними роботами в реєстрі Оберіг. 

“Просимо поставитись з розумінням і громадянам, яким військово-обліковий документ може знадобитися у тому проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію”, ‒ зазначили у відомстві. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді.

  • Тиждень тому у "Резерв+" відновили послугу відстрочки від мобілізації для багатодітних. Роботу тимчасово призупиняли через кібератаку росіян у грудні минулого року.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies