Цієї ночі у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні військові документи

Це повʼязано із технічними роботами в реєстрі Оберіг.

З 00:00 до 06:00 13 січня у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні електронні військові документи.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Це повʼязано із технічними роботами в реєстрі Оберіг.

“Просимо поставитись з розумінням і громадянам, яким військово-обліковий документ може знадобитися у тому проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію”, ‒ зазначили у відомстві.

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді.