Цієї ночі у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні військові документи

З 00:00 до 06:00 13 січня у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні електронні військові документи.
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Це повʼязано із технічними роботами в реєстрі Оберіг.
“Просимо поставитись з розумінням і громадянам, яким військово-обліковий документ може знадобитися у тому проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію”, ‒ зазначили у відомстві.
Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді.
- Тиждень тому у "Резерв+" відновили послугу відстрочки від мобілізації для багатодітних. Роботу тимчасово призупиняли через кібератаку росіян у грудні минулого року.