Російський дрон атакував на Сумщині автобус, є постраждалі

Сьогодні ворог атакував безпілотником рейсовий автобус у Сумській області, повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, 12 січня 2025 року близько 15:15 ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.

Внаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.