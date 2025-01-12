​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки

Поліція Києва провела обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео з перекриттям вулиці в центрі столиці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, наприкінці цього тижня у соцмережах було поширено низку публікацій за участю неповнолітніх осіб у центрі Києва, які слухали російську музику та демонстрували зброю. Пізніше з'ясувалося, що "блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. Юнаків разом з їх батьками запросили до відділку поліції, де вони надавали пояснення.

