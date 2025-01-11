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У Києві зіткнулись маршрутний автобус і мінівен, є загиблі та поранені

Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві зіткнулись маршрутний автобус і мінівен, є загиблі та поранені
Фото: ДСНС

У Києві зіткнулись маршрутний автобус і мінівен, внаслідок чого є загиблі та поранені. 

Як зазначає ДСНС, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе надійшло о 18:29.

Внаслідок зіткнення маршрутного автобуса та мінівена, травми отримали водій та 7 пасажирів маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трьох людей, серед яких одна дитина 6 років, госпіталізували медики. 

З мінівена Hyundai, за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайниками деблоковано тіла чоловіка та жінки. До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, яку госпіталізували в лікарню "Охматдит".

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