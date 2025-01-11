У Києві зіткнулись маршрутний автобус і мінівен, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Як зазначає ДСНС, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе надійшло о 18:29.

Внаслідок зіткнення маршрутного автобуса та мінівена, травми отримали водій та 7 пасажирів маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трьох людей, серед яких одна дитина 6 років, госпіталізували медики.

З мінівена Hyundai, за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайниками деблоковано тіла чоловіка та жінки. До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, яку госпіталізували в лікарню "Охматдит".