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На Донеччині сьогодні внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 5 поранені

Влада регіону закликає цивільних евакуюватися.

На Донеччині сьогодні внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 5 поранені
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині сьогодні, 11 січня, внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 5 поранені. 

Як повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін, зранку росіяни обстріляли Гришине Покровської громади – там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.

У Білицькому Добропільської громади 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.

Ще 1 людина отримала поранення у Костянтинівці.

“Усі цивільні мають евакуюватися з Донеччини! Бережіть себе і своїх близьких!” – закликав глава Донецької ОВА.

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