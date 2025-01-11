На Донеччині сьогодні внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 5 поранені

На Донеччині сьогодні, 11 січня, внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 5 поранені.

Як повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін, зранку росіяни обстріляли Гришине Покровської громади – там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.

У Білицькому Добропільської громади 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.

Ще 1 людина отримала поранення у Костянтинівці.

“Усі цивільні мають евакуюватися з Донеччини! Бережіть себе і своїх близьких!” – закликав глава Донецької ОВА.