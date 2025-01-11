У Дії відновили доступ до цифрових свідоцтв

Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

У Дії знову доступні цифрові свідоцтва. Як зазначили у пресслужбі Дії, ДРАЦС відновив доступ до них.

Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

"Клікайте, щоб за мить показати документ у застосунку. Влаштовуйтеся на роботу, одружуйтеся, переводьте дитину в іншу школу чи садок, забирайте на пошті посилку дружини — з Дією", йдеться у повідомленні.

Також додали, що працюють над поверненням шлюбу онлайн та інших сервісів.