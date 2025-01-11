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У Дії відновили доступ до цифрових свідоцтв

Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені. 

У Дії відновили доступ до цифрових свідоцтв
Фото ілюстративне

У Дії знову доступні цифрові свідоцтва. Як зазначили у пресслужбі Дії, ДРАЦС відновив доступ до них.

Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені. 

"Клікайте, щоб за мить показати документ у застосунку. Влаштовуйтеся на роботу, одружуйтеся, переводьте дитину в іншу школу чи садок, забирайте на пошті посилку дружини — з Дією", йдеться у повідомленні. 

Також додали, що працюють над поверненням шлюбу онлайн та інших сервісів. 

  • Пере цим Мінцифри заявило про повернення в "Дію" автоматичного відкриття ФОП.
  • "Дія" припинила надання близько 20 різноманітних послуг після того, як єдині державні реєстри Міністерства юстиції зазнали найбільш масованої російської кібератаки. 
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