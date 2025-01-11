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Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)

Полонених допитують слідчі СБУ.

Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Українські захисники на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів.

"Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", – написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. У СБУ додали, що таким чином Служба безпеки України, яка документує і розслідує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави.

А у телеграмі Сил спецоперацій зазначили, що після евакуації з поля бою оператори ССО надали одному із полонених з КНДР першу домедичну допомогу. 

Полонені утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Як зазначив лікар слідчого ізолятора, де перебувають полонені, соматично вони повністю здорові. Але мають що один, що другий хірургічну патологі. Перший має щелепно-лицьову травму, ним буде займатися стоматолог. Інший має відкрите поранення гомілки. 

Одного з солдатів 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України. 

Зеленський зазначив, що це було непростим завданням, адже зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України.

Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Полонений північнокорейський солдат
Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Полонений північнокорейський солдат

"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога", – наголосив глава держави і зазначив, що доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих солдатів, адже світ має знати, що відбувається.

Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС.

На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів. 

Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями рашистів. 

Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. 

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. 

За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Наразі СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні РФ проти України. Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

  • Наприкінці грудня минулого року розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська взяли в полон пораненого північнокорейського солдата.
  • За словами Володимира Зеленського, Північна Корея втратила у війні на боці Росії вже близько 4000 військових. Однак Пхеньян отримує досвід, щоб, можливо, потім вести війну в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про масові втрати військ КНДр на війні Росії проти України говорить і Білий дім. 
  • Глава України каже, що Північна Корея відправила Росії близько 12 000 своїх військових. Додатково КНДР може надіслати ще 30 000-40 000 осіб, а може і 500 000.
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