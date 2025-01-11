Головне за ніч та ранок суботи, 11 січня: понад 210 боєзіткнень, бої за Курахове, вибухи в Криму та в Росії

У ніч на 11 січня РФ запустила по Україні 74 ударні БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях", — повідомляють у ВПС.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Понад 100 боєзіткнень відбулося на Краматорському (32) та Покровському (72) напрямках.

На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Противник здійснив 386 артилерійських обстрілів, з них 14 - із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1570 окупантів, 10 російських танків, понад 70 БпЛА та 3 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони ліквідували близько 806 500 російських солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що внаслідок російських штурмових дій та вогневого впливу на Куп’янському, Краматорському і Торецькому напрямках зруйновані деякі позиції Сил оборони.

Більше інформації – в новині.

Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах міста Курахове Донецької області, зокрема в районі ТЕС.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Напередодні аналітики "Deep State" повідомили, що армія РФ окупувала місто Курахове на Донеччині, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що українські військові мають позиції в межах Курахового, наразі ворожі війська не окупували місто повністю.

Ударні безпілотники вночі атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі військово-морського флоту РФ. Розпочалася сильна пожежа.

За інформацією місцевих жителів, по порту було зафіксовано понад сім "прильотів".

Уночі російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про відбиття масованої атаки ударних безпілотників у багатьох регіонах РФ та окупованому Криму.

Вибухи лунали у Севастополі та Керчі, з боку Краснодарського краю було зафіксовано засоби ураження в районі Тамані. Найбільша концентрація БПЛА, судячи з усього, була у Новоросійську, де базується після втечі з Криму Чорноморський флот, та Анапі, де виходить у море газопровід "Турецький потік" - фактично остання труба, якою російський газ потрапляє в Європу після зупинки транзиту Україною. Попередньо є пошкодження російських суден.

Також про безпілотники та роботу ППО писали жителі Воронезької, Курської, Саратовської та Липецької областей.

Президент США Джо Байден не виконав обіцянку щодо максимального використання погоджених Конгресом коштів для підтримки України. Після надання заключного пакету військової допомоги від його адміністрації на рахунках Пентагону залишилися гроші, які так і не перетворилися на зброю для нашої держави.

Як пише "Укрінформ", журналісти запитали заступницю речника міністерства оборони США Сабріну Сінгх щодо того, про яку конкретно суму йдеться. За її словами, не було використано "трохи менше 4 мільярдів доларів". Ці гроші будуть у розпорядженні вже нового господаря Білого дому Дональда Трампа та його кабінету.

Тим часом на офіційному сайті Білого дому з'явилося повідомлення щодо виступу президента США Джо Байдена у Державному департаменті з промовою, яка підсумує зусилля його адміністрації щодо зовнішньої політики.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде під час візиту до Копенгагена відкрито повідомив, що острів не хоче бути частиною ані Данії, ані Сполучених Штатів, натомість прагне до незалежності.

Як пише Financial Times, керівник уряду, якому Данія делегувала практично усі повноваження щодо внутрішньої політики своєї залежної території, заявив про готовність зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови Егеде хоче донести до республіканця позицію щодо незгоди з придбанням чи будь-яким іншим способом отримання Вашингтоном контролю над островом.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після діалогу з Егеде назвала прагнення Гренландії до незалежності "законним та зрозумілим", проте закликала все ж зберегти Королівство Данія у його нинішньому складі, куди також входить залежна територія Фарерських островів. Політикиня переконана, що "у глобальній грі ми сильніші, якщо будемо триматися разом".

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