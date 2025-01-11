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Адміністрація Байдена залишила на рахунках Пентагону 4 млрд доларів, які мали піти на підтримку України

Далі слово за Дональдом Трампом.

Адміністрація Байдена залишила на рахунках Пентагону 4 млрд доларів, які мали піти на підтримку України
Фото: Вікі

Президент США Джо Байден не виконав обіцянку щодо максимального використання погоджених Конгресом коштів для підтримки України. Після надання заключного пакету військової допомоги від його адміністрації на рахунках Пентагону залишилися гроші, які так і не перетворилися на зброю для нашої держави.

Як пише "Укрінформ", журналісти запитали заступницю речника міністерства оборони США Сабріну Сінгх щодо того, про яку конкретно суму йдеться. За її словами, не було використано "трохи менше 4 мільярдів доларів".

Ці гроші будуть у розпорядженні вже нового господаря Білого дому Дональда Трампа та його кабінету. Оскільки вони належать до статті допомоги за президентськими повноваженнями PDA, то головне слово залишатиметься саме за обраним президентом. 

Сценарій відмови Трампа від цільового використання цих коштів на допомогу Україні малоймовірний, адже вони передбачені рішенням парламенту, якого глава держави повинен дотримуватися. 

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