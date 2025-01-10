Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за п’ятницю, 10 січня: майже 200 боєзіткнень, обстріл Покровська, санкції США проти "тіньового флоту" Росії

Бойові дії на Донеччині, 198 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на Запоріжжя. Яким запам’ятається 1052-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 10 січня: майже 200 боєзіткнень, обстріл Покровська, санкції США проти "тіньового флоту" Росії
Обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 січня, російська армія вкотре завдала ударів по Запоріжжю.

Попередньо відомо про двох поранених внаслідок цієї атаки. Поранення отримали 39-річний чоловік та 56-річна жінка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 січня відбулося 198 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 61 боєзіткнення, на Лиманському - ще 39. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч противнику, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 січня – в новині.

У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків сьогоднішнього обстрілу росіян, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Завершено роботи з розчищення небезпечних конструкцій житлового будинку, що зазнав пошкоджень від ворожого обстрілу. “Вивезено 37 кубометрів будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 кубометрів сміття з технічного поверху”, ‒ зазначили рятувальники.

Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що уламки російського безпілотника влучили у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути.

У п'ятницю, 10 січня, російська армія обстріляла приватний сектор Покровська на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

"Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку отримала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу", — ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, з якого обстріляли місто.

10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти.

Обмежувальні заходи торкнуться «безпрецедентної кількості» нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною «тіньового флоту» РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще - танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.

Великобританія також вживе аналогічних заходів, приєднуючись до США у санкціях проти двох великих російських виробників нафти.

Докладніше – в новині.

Британія також запровадила санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Він назвав цю подію "проривом". У своєму дописі Туск називає жертв Волинської трагедії "польськими жертвами Української повстанської армії".

Польський прем'єр подякував міністрам культури Польщі та України за "плідну співпрацю". Польська сторона очікує на подальші рішення.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну, щоб обговорити можливість розміщення на українській території міжнародних миротворчих сил після закінчення конфлікту з РФ.

За інформацією агентства, Володимир Зеленський оголосив про план після зустрічі з союзниками на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, водночас не повідомив, коли саме Стармер відвідає Україну.

За словами одного із джерел, сторони також обговорили можливість створення спільних миротворчих сил в Україні. За даними Bloomberg, можливу миротворчу місію буде запущено на більш пізньому етапі переговорів, після досягнення припинення вогню, щоб уникнути ризику ескалації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies