Головне за п’ятницю, 10 січня: майже 200 боєзіткнень, обстріл Покровська, санкції США проти "тіньового флоту" Росії

Бойові дії на Донеччині, 198 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на Запоріжжя. Яким запам’ятається 1052-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 10 січня, російська армія вкотре завдала ударів по Запоріжжю.

Попередньо відомо про двох поранених внаслідок цієї атаки. Поранення отримали 39-річний чоловік та 56-річна жінка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 січня відбулося 198 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 61 боєзіткнення, на Лиманському - ще 39. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч противнику, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 січня – в новині.

У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків сьогоднішнього обстрілу росіян, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Завершено роботи з розчищення небезпечних конструкцій житлового будинку, що зазнав пошкоджень від ворожого обстрілу. “Вивезено 37 кубометрів будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 кубометрів сміття з технічного поверху”, ‒ зазначили рятувальники.

Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що уламки російського безпілотника влучили у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути.

У п'ятницю, 10 січня, російська армія обстріляла приватний сектор Покровська на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

"Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку отримала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу", — ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, з якого обстріляли місто.

10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти.

Обмежувальні заходи торкнуться «безпрецедентної кількості» нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною «тіньового флоту» РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще - танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.

Великобританія також вживе аналогічних заходів, приєднуючись до США у санкціях проти двох великих російських виробників нафти.

Докладніше – в новині.

Британія також запровадила санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Він назвав цю подію "проривом". У своєму дописі Туск називає жертв Волинської трагедії "польськими жертвами Української повстанської армії".

Польський прем'єр подякував міністрам культури Польщі та України за "плідну співпрацю". Польська сторона очікує на подальші рішення.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну, щоб обговорити можливість розміщення на українській території міжнародних миротворчих сил після закінчення конфлікту з РФ.

За інформацією агентства, Володимир Зеленський оголосив про план після зустрічі з союзниками на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, водночас не повідомив, коли саме Стармер відвідає Україну.

За словами одного із джерел, сторони також обговорили можливість створення спільних миротворчих сил в Україні. За даними Bloomberg, можливу миротворчу місію буде запущено на більш пізньому етапі переговорів, після досягнення припинення вогню, щоб уникнути ризику ескалації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!