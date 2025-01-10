Міноборони: до "Українського легіону" в Польщі вперше приєдналися жінки

Після підписання контрактів група добровольців вирушила до одного з навчально-тренувальних центрів.

У Генеральному консульстві України у Любліні відбулося підписання контрактів другою групою громадян України, які проживають за кордоном, для проходження військової служби в лавах "Українського легіону".

Про це інформує Міноборони України.

"Сьогодні ми прийняли до лав підрозділу більше рекрутів, ніж у листопаді. Це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи. До нас йдуть мотивовані люди, свідомі свого вибору", — зазначив представник командування підрозділу, підполковник Петро Горкуша.

Він також зазначив, що до Українського легіону вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов’язані з медициною та зв’язком.

Більшість нових добровольців проживають у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи. За словами Горкуші, рекрутинговий центр "Українського легіону" отримав вже близько 1 300 заяв на проходження служби.

Перша група військовослужбовців "Українського легіону" успішно завершила один з етапів підготовки та була направлена до пункту тимчасової дислокації в Україні. Далі вони продовжать навчання за військовими спеціальностями в навчальних центрах держав НАТО або у тренувальних центрах в Україні.

Після підписання контрактів група добровольців вирушила до одного з навчально-тренувальних центрів збройних сил Республіки Польща для проходження базового військового вишколу. Навчання відбуватиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння країн НАТО.

У жовтні в Польщі відкрився рекрутинговий центр до Українського легіону: добровольців навчатимуть на європейських базах.