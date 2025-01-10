НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон

Тимур Аршавін, про якого у соцмережах з’явилася інформація, що він виїхав за кордон, не є працівником Національного антикорупційного бюро.

Таку заяву, щоправда, без вказуванні імені, оприлюднило НАБУ.

«У відповідь на інформацію, поширену в медіапросторі, повідомляємо, що особа, про яку йдеться, нібито вона виїхала з території України незаконним способом, не є працівником НАБУ. Зазначаємо, що ця особа припинила роботу в Бюро ще у липні 2023 року, звільнившись за власним бажанням. Відтак, жодним чином не пов’язана з діяльністю Бюро на момент зазначених подій», - наголосили у заяві.