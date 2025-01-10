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НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон

Детектив звільнився із Бюро ще у липні 2023 року.

НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ
Фото: 112.ua

Тимур Аршавін, про якого у соцмережах з’явилася інформація, що він виїхав за кордон, не є працівником Національного антикорупційного бюро.

Таку заяву, щоправда, без вказуванні імені, оприлюднило НАБУ.

«У відповідь на інформацію, поширену в медіапросторі, повідомляємо, що особа, про яку йдеться, нібито вона виїхала з території України незаконним способом, не є працівником НАБУ. Зазначаємо, що ця особа припинила роботу в Бюро ще у липні 2023 року, звільнившись за власним бажанням. Відтак, жодним чином не пов’язана з діяльністю Бюро на момент зазначених подій», - наголосили у заяві.

  • Інформація про виїзд Аршавін з’явилася на одному з телеграм-каналів, її згодом поширила низка інших тг-каналів і медіа.
  • У дописі йшлося про те, що ексдетектив втік до Румунії торік у жовтні. Він перетнув кордон поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.
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